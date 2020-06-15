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У Зеленського розповіли, як
побороти корупцію в бізнесі

У Зеленського розповіли, як побороти корупцію в бізнесі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 17:01

У Зеленського розповіли, як побороти корупцію в бізнесі

Пропонуємо до обговорення:
Проблема боротьби з корупцією в бізнесі набагато глибша, ніж може здаватися.

Дивися повний текст У Зеленського розповіли, як побороти корупцію в бізнесі.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 17:01

Шановна Юліє, у бізнесі немає корупції, вивчіть законодавство для початку. Корупція є тільки в державних та правоохоронних органах, у бізнесі є розкрадання майна та ухилення від сплати податків -- це різні речі й статті карного і адмінкодексу.
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 21:25

Суть коррупции в принятии законов, налогов и государственных решений с целью обогащения лиц, которые эти законы, налоги и решения принимают (или связанных с ними лиц).

Бизнес не устанавливает законы, налоги и государственных решений не принимает, поэтому в бизнесе коррупции не может быть в принципе. Коррупция бывает только в государственных органах.

Чтобы снизить коррупцию, нужно снижать степень участия и вмешательства государства в бизнес. Бизнесом должны заниматься частные компании, а не государственные чиновники и госкомпании.
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 15 чер, 2020 21:34, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 21:31

Re: У Зеленського розповіли, як побороти корупцію в бізнесі

Послушаю. Интересно.
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 23:54

Правило простое , начни с себя!
amorroma_amorroma
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 11:37

Ни о чем, просто красивый словарный набор от офиса президента рассчитанный на малограмотные слои населения :)
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 13:48

Igorten

Поддерживаю.
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 14:25

очередная лапша на уши украинцев.
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 15:12

  svyatoslav_hromyak написав:Шановна Юліє, у бізнесі немає корупції, вивчіть законодавство для початку. Корупція є тільки в державних та правоохоронних органах, у бізнесі є розкрадання майна та ухилення від сплати податків -- це різні речі й статті карного і адмінкодексу.

:lol:
- "Об этом заявила Юлия Ковалив, заместитель главы Офиса президента Украины в эфире одного из украинских телеканалов."
- "Квартал 95"
- А Вы повелись :lol: :mrgreen: :mrgreen:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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