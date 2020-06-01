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Ринок праці на карантині: кому роботодавці готові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 чер, 2020 17:36
Пропонуємо до обговорення:
Аналітики порталу robota.ua зібрали актуальні галузі та професії ринку праці в період карантину на території України.
Дивися повний текст Ринок праці на карантині: кому роботодавці готові платити більше
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Додано: Пон 15 чер, 2020 17:36
Думал пойти управлять отелем , но лучше стану помощником бармена
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