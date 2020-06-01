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Ринок праці на карантині:
кому роботодавці готові...

Ринок праці на карантині: кому роботодавці готові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 17:36

Ринок праці на карантині: кому роботодавці готові...

Пропонуємо до обговорення:
Аналітики порталу robota.ua зібрали актуальні галузі та професії ринку праці в період карантину на території України.

Дивися повний текст Ринок праці на карантині: кому роботодавці готові платити більше.
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Думал пойти управлять отелем , но лучше стану помощником бармена
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