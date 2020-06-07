|
|
Укрпошта отримала $80 000 на закупівлю POS-терміналів
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 чер, 2020 17:55
Пропонуємо до обговорення:
Укрпошта отримала грант Міністерства комунікацій та внутрішніх справ Японії і японського Фонду з питань фінансової доступності на $80 тис. в рамках програми Всесвітнього поштового союзу (ВПС). Ці кошти призначені на закупівлю POS-терміналів для їх встановлення у відділеннях в сільській місцевості з населенням менше 3000 жителів.
Дивися повний текст Укрпошта отримала $80 000 на закупівлю POS-терміналів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88769
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 15 чер, 2020 17:56
Офанареть счастье то какое-то. Полторы зарплаты гендиректора почты
-
PUnder
-
-
- Повідомлень: 1082
- З нами з: 02.08.09
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор