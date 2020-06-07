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Укрпошта отримала $80 000
на закупівлю POS-терміналів

Укрпошта отримала $80 000 на закупівлю POS-терміналів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 17:55

Укрпошта отримала $80 000 на закупівлю POS-терміналів

Пропонуємо до обговорення:
Укрпошта отримала грант Міністерства комунікацій та внутрішніх справ Японії і японського Фонду з питань фінансової доступності на $80 тис. в рамках програми Всесвітнього поштового союзу (ВПС). Ці кошти призначені на закупівлю POS-терміналів для їх встановлення у відділеннях в сільській місцевості з населенням менше 3000 жителів.

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