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Дубинський запропонував продовжити
заборону на виселення...

Дубинський запропонував продовжити заборону на виселення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 17:56

Дубинський запропонував продовжити заборону на виселення...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідний законопроект (№3640) зареєстрував депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Дубинський.

Дивися повний текст Дубинський запропонував продовжити заборону на виселення боржників за валютними кредитами.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 17:56

А долги кредиторам будет возвращать сам Дуб... Дибинский - из своего квартирного фонда, заработанного непосильным трудом во благо бородатой бабушки.
headshaker
 
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