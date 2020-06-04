Відповідний законопроект (№3640) зареєстрував депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Дубинський.
Дивися повний текст Дубинський запропонував продовжити заборону на виселення боржників за валютними кредитами.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 чер, 2020 17:56
Дубинський запропонував продовжити заборону на виселення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дубинський запропонував продовжити заборону на виселення боржників за валютними кредитами.
Додано: Пон 15 чер, 2020 17:56
А долги кредиторам будет возвращать сам Дуб... Дибинский - из своего квартирного фонда, заработанного непосильным трудом во благо бородатой бабушки.
|