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Тарифи на медичні послуги було
встановлено непрозоро -...

Тарифи на медичні послуги було встановлено непрозоро -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 19:40

Тарифи на медичні послуги було встановлено непрозоро -...

Пропонуємо до обговорення:
Тарифи на медичні послуги, встановлені відповідно до другим етапом медичної реформи, не відповідають реальній вартості цих послуг, тому їх перегляд є першочерговим завданням.

Дивися повний текст Тарифи на медичні послуги було встановлено непрозоро - Яринич.
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 19:41

Тарифы на медицинские услуги, установленные в соответствии со вторым этапом медицинской реформы

Что значит "тарифы установленные"? Тарифы-же должны рынком определяться. Или медицинская реформа - это возвращение плановой экономики времен СССР?
Амвросий
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