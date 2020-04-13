Загальна кількість залучених громадян до дорожнього будівництва з початку 2020 року складає 18729 осіб.
Дивися повний текст \"Дороги та робота\": В Укравтодорі прозвітували про кількість працевлаштованих дорожників.
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Додано: Пон 15 чер, 2020 20:11
"Дороги та робота": В Укравтодорі прозвітували про...
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Дивися повний текст \"Дороги та робота\": В Укравтодорі прозвітували про кількість працевлаштованих дорожників.
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