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"Дороги та робота": В
Укравтодорі прозвітували про...

"Дороги та робота": В Укравтодорі прозвітували про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 20:11

"Дороги та робота": В Укравтодорі прозвітували про...

Пропонуємо до обговорення:
Загальна кількість залучених громадян до дорожнього будівництва з початку 2020 року складає 18729 осіб.

Дивися повний текст \"Дороги та робота\": В Укравтодорі прозвітували про кількість працевлаштованих дорожників.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 20:11

А якже 500000???
Dozer
 
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