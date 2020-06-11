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Кабмін допускає падіння економіки
в 2020 р до 8% ВВП -...

Кабмін допускає падіння економіки в 2020 р до 8% ВВП -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 22:19

Кабмін допускає падіння економіки в 2020 р до 8% ВВП -...

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін допускає падіння економіки в 2020 році до 8% ВВП у порівнянні з 2019-м, свідчить оновлена програма дій уряду.

Дивися повний текст Кабмін допускає падіння економіки в 2020 р до 8% ВВП - програма уряду.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 22:19

Правильно будет в заголовке написать ДОПУСТИТ.))
sota24062016
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 22:34

А 18% не допускает?А я допускаю.Но посчитают всё,как надо,как у нас инфляцию считают.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 22:38

  Scotch написав:А 18% не допускает?А я допускаю.Но посчитают всё,как надо,как у нас инфляцию считают.

18% не допускает, ибо при 18% реального падения ВВП неизбежна девальвация гривны. А там хлоп.... и к концу года в гривне опять всего 8% падения
antey1969
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