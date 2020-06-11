Кабмін допускає падіння економіки в 2020 році до 8% ВВП у порівнянні з 2019-м, свідчить оновлена програма дій уряду.
Дивися повний текст Кабмін допускає падіння економіки в 2020 р до 8% ВВП - програма уряду.
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Додано: Пон 15 чер, 2020 22:19
Кабмін допускає падіння економіки в 2020 р до 8% ВВП -...
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Дивися повний текст Кабмін допускає падіння економіки в 2020 р до 8% ВВП - програма уряду.
Додано: Пон 15 чер, 2020 22:34
А 18% не допускает?А я допускаю.Но посчитают всё,как надо,как у нас инфляцию считают.
Додано: Пон 15 чер, 2020 22:38
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