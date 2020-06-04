Про це в інтерв'ю OilPoint розповів глава ОГТСУ Сергій Макогон.
Дивися повний текст \"Газпром\" почав демонтаж російських труб, якими газ йде в Україну - глава ОГТСУ.
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Додано: Пон 15 чер, 2020 23:43
"Газпром" почав демонтаж російських труб, якими газ йде...
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Дивися повний текст \"Газпром\" почав демонтаж російських труб, якими газ йде в Україну - глава ОГТСУ.
Додано: Пон 15 чер, 2020 23:43
Видимо так получилось что Украина стала не надёжным партнёром?
Газпром, конечно перегнул палку. Зачем же так с горяча рвать то все?
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