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"Газпром" почав демонтаж
російських труб, якими газ йде...

"Газпром" почав демонтаж російських труб, якими газ йде...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 23:43

"Газпром" почав демонтаж російських труб, якими газ йде...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в інтерв'ю OilPoint розповів глава ОГТСУ Сергій Макогон.

Дивися повний текст \"Газпром\" почав демонтаж російських труб, якими газ йде в Україну - глава ОГТСУ.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 23:43

Видимо так получилось что Украина стала не надёжным партнёром?
Газпром, конечно перегнул палку. Зачем же так с горяча рвать то все?
amorroma_amorroma
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 10:04

А шо Вы хотели? - это бизнес Майкл !
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Re: трубы санкций

используют для СП2
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