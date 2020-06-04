"Газпром" почав демонтаж російських труб, якими газ йде...

Додано: Вів 16 чер, 2020 11:48

Пропускная мощность российских газопроводов на границе с Украиной совершенно избыточна -288 млрд м3 в год. В обозримом будущем, в виду перенасыщенности ЕС газом различного происхождения, транзита через Украину более 30 мрлд м3 в год не предвидится.

Есть смысл найти бесполезным трубам более достойное применение, например сдать в лом.

Нафтогазу приготовиться.

Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.