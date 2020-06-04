Про це в інтерв'ю OilPoint розповів глава ОГТСУ Сергій Макогон.
Дивися повний текст \"Газпром\" почав демонтаж російських труб, якими газ йде в Україну - глава ОГТСУ.
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Додано: Пон 15 чер, 2020 23:43
"Газпром" почав демонтаж російських труб, якими газ йде...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Газпром\" почав демонтаж російських труб, якими газ йде в Україну - глава ОГТСУ.
Додано: Пон 15 чер, 2020 23:43
Видимо так получилось что Украина стала не надёжным партнёром?
Газпром, конечно перегнул палку. Зачем же так с горяча рвать то все?
Додано: Вів 16 чер, 2020 10:25
Re: трубы санкций
используют для СП2
Додано: Вів 16 чер, 2020 11:37
Отчасти, в переходных условиях после распада совка, может это "подстегнёт" нас стать действительно независимыми от "братьев". Тренд, который заложен в последние годы на развитие газодобычи, отчасти компенсирует потерю транзита. Жаль конечно, что подземные хранилища на западной границе, придётся как то решать этот вопрос. Хотя в Луганской и Харьковских областях неплохие запасы сланцевого газа обеспечат внутренних потребителей, НО это всё в перспективе лет 5. Повторюсь, совковый менеджмент, "ни себе не людям", который мы наблюдаем последние 27 лет, необходимо изжить в корне и продолжить спокойно и размеренно зарабатывать деньги.
Додано: Вів 16 чер, 2020 11:48
Пропускная мощность российских газопроводов на границе с Украиной совершенно избыточна -288 млрд м3 в год. В обозримом будущем, в виду перенасыщенности ЕС газом различного происхождения, транзита через Украину более 30 мрлд м3 в год не предвидится.
Есть смысл найти бесполезным трубам более достойное применение, например сдать в лом.
Нафтогазу приготовиться.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Вів 16 чер, 2020 11:55
Если патриоты не могут, то пусть хоть газпром сделает Украину независимой от агрессора
Украина - богатая страна!
Додано: Вів 16 чер, 2020 12:05
Додано: Вів 16 чер, 2020 13:38
А уже не надо столько газпромовского газа в Европе. Сейчас газа переизбыток на рынке Европы - цены самые низкие за последние 20 лет и это даже если не считать инфляцию. Уже СПГ наоткрывали везде, кораблей для транспортировки сделали достаточно. Война в Сирии уже не сдерживает высокие цены на газ - ее можно заканчивать. Катар уже возит газ кораблями.
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