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"Газпром" почав демонтаж
російських труб, якими газ йде...

"Газпром" почав демонтаж російських труб, якими газ йде...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 23:43

"Газпром" почав демонтаж російських труб, якими газ йде...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в інтерв'ю OilPoint розповів глава ОГТСУ Сергій Макогон.

Дивися повний текст \"Газпром\" почав демонтаж російських труб, якими газ йде в Україну - глава ОГТСУ.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 23:43

Видимо так получилось что Украина стала не надёжным партнёром?
Газпром, конечно перегнул палку. Зачем же так с горяча рвать то все?
amorroma_amorroma
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 10:04

А шо Вы хотели? - это бизнес Майкл !
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 10:25

Re: трубы санкций

используют для СП2
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 11:37

Отчасти, в переходных условиях после распада совка, может это "подстегнёт" нас стать действительно независимыми от "братьев". Тренд, который заложен в последние годы на развитие газодобычи, отчасти компенсирует потерю транзита. Жаль конечно, что подземные хранилища на западной границе, придётся как то решать этот вопрос. Хотя в Луганской и Харьковских областях неплохие запасы сланцевого газа обеспечат внутренних потребителей, НО это всё в перспективе лет 5. Повторюсь, совковый менеджмент, "ни себе не людям", который мы наблюдаем последние 27 лет, необходимо изжить в корне и продолжить спокойно и размеренно зарабатывать деньги.
alex_wolf_1975
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 11:48

Пропускная мощность российских газопроводов на границе с Украиной совершенно избыточна -288 млрд м3 в год. В обозримом будущем, в виду перенасыщенности ЕС газом различного происхождения, транзита через Украину более 30 мрлд м3 в год не предвидится.
Есть смысл найти бесполезным трубам более достойное применение, например сдать в лом.
Нафтогазу приготовиться.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 11:55

Если патриоты не могут, то пусть хоть газпром сделает Украину независимой от агрессора
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 12:05

  amorroma_amorroma написав:Видимо так получилось что Украина стала не надёжным партнёром?

Откуда такой вывод? А политическую подоплёку вы здесь не "видимо"?
cat857
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 13:38

А уже не надо столько газпромовского газа в Европе. Сейчас газа переизбыток на рынке Европы - цены самые низкие за последние 20 лет и это даже если не считать инфляцию. Уже СПГ наоткрывали везде, кораблей для транспортировки сделали достаточно. Война в Сирии уже не сдерживает высокие цены на газ - ее можно заканчивать. Катар уже возит газ кораблями.
balta_laska
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 15:04

  balta_laska написав:А уже не надо столько газпромовского газа в Европе. Сейчас газа переизбыток на рынке Европы - цены самые низкие за последние 20 лет и это даже если не считать инфляцию. Уже СПГ наоткрывали везде, кораблей для транспортировки сделали достаточно. Война в Сирии уже не сдерживает высокие цены на газ - ее можно заканчивать. Катар уже возит газ кораблями.

Надо, батенька, надо.
Только переизбыток возобновляемой энергии заставит перейти на водород, которым возможно до 20% боляжить природный газ.

А в Украине наоборот города построенные под сжиженный газ в коммунальном секторе - система газоснабжения, румынские газовые емкостя 5 и 8 кубов,.... - вырезано в металлолом.
- население вынуждено в многоэтажках перейти на ТБТ... - в быту дрова, уголь...
Этакая стран на 100% наоборот.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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