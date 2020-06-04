warlamp написав:Пропускная мощность российских газопроводов на границе с Украиной совершенно избыточна -288 млрд м3 в год. В обозримом будущем, в виду перенасыщенности ЕС газом различного происхождения, транзита через Украину более 30 мрлд м3 в год не предвидится.
Есть смысл найти бесполезным трубам более достойное применение, например сдать в лом.
Нафтогазу приготовиться.
Наоборот - системно форсировать систему под "реверс".
Под синтетический газ местного производства, под водород, под стабильное снабжение в условиях резкоконтинентального климата.
Восстанавливать химические предприятия с изготовлением удобрений, производных органических соединений, и т.д.
- Это для отсталой банановой страны - газ не нужен, а для промышленности, С/Х, транспорта,..........