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"Газпром" почав демонтаж
російських труб, якими газ йде...

"Газпром" почав демонтаж російських труб, якими газ йде...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 15:09

  warlamp написав:Пропускная мощность российских газопроводов на границе с Украиной совершенно избыточна -288 млрд м3 в год. В обозримом будущем, в виду перенасыщенности ЕС газом различного происхождения, транзита через Украину более 30 мрлд м3 в год не предвидится.
Есть смысл найти бесполезным трубам более достойное применение, например сдать в лом.
Нафтогазу приготовиться.

Наоборот - системно форсировать систему под "реверс".
Под синтетический газ местного производства, под водород, под стабильное снабжение в условиях резкоконтинентального климата.
Восстанавливать химические предприятия с изготовлением удобрений, производных органических соединений, и т.д.
- Это для отсталой банановой страны - газ не нужен, а для промышленности, С/Х, транспорта,..........
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 15:24

логично, российский газ абсолютно неконкурентен в Европе. Пора начинать жить своим умом, а не тем, что высосут из дырки в земле
redmax11
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