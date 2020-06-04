"Газпром" почав демонтаж російських труб, якими газ йде...
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warlamp написав:Пропускная мощность российских газопроводов на границе с Украиной совершенно избыточна -288 млрд м3 в год. В обозримом будущем, в виду перенасыщенности ЕС газом различного происхождения, транзита через Украину более 30 мрлд м3 в год не предвидится. Есть смысл найти бесполезным трубам более достойное применение, например сдать в лом. Нафтогазу приготовиться.
Наоборот - системно форсировать систему под "реверс". Под синтетический газ местного производства, под водород, под стабильное снабжение в условиях резкоконтинентального климата. Восстанавливать химические предприятия с изготовлением удобрений, производных органических соединений, и т.д. - Это для отсталой банановой страны - газ не нужен, а для промышленности, С/Х, транспорта,..........
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
redmax11 написав:логично, российский газ абсолютно неконкурентен в Европе. Пора начинать жить своим умом, а не тем, что высосут из дырки в земле
Конечно,"американский" с Ямала сланец самый конкурентный...а обьемы потребления газа Европой будут только расти, особенно после полного закрытия АЭС, рашка не просто так заводы для производства СПГ и газовозы строит,