|
|
Аграрний фонд готовий гарантувати продовольчу безпеку...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 чер, 2020 00:04
Пропонуємо до обговорення:
Аграрний фонд готовий виступити гарантом продовольчої безпеки України. Про це заявив в.о. голови правління компанії Богдан Банчук в інтерв'ю виданню НВ, повідомляє прес-служба Аграрного фонду.
Дивися повний текст Аграрний фонд готовий гарантувати продовольчу безпеку України
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88775
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 16 чер, 2020 00:04
Не верю, думаю, аграрный фонд может гарантировать только продовольственную безопасность мышей
см.по ссылке статью «Мыши» обворовали Госрезерв Украины на 800 млн гривен https://news.finance.ua/ru/news/-/47197 ... mln-griven
-
Михалыч
-
-
- Повідомлень: 1347
- З нами з: 01.03.16
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 407 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор