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Аграрний фонд готовий гарантувати
продовольчу безпеку...

Аграрний фонд готовий гарантувати продовольчу безпеку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 00:04

Аграрний фонд готовий гарантувати продовольчу безпеку...

Пропонуємо до обговорення:
Аграрний фонд готовий виступити гарантом продовольчої безпеки України. Про це заявив в.о. голови правління компанії Богдан Банчук в інтерв'ю виданню НВ, повідомляє прес-служба Аграрного фонду.

Дивися повний текст Аграрний фонд готовий гарантувати продовольчу безпеку України.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 00:04

Не верю, думаю, аграрный фонд может гарантировать только продовольственную безопасность мышей :mrgreen: см.по ссылке статью «Мыши» обворовали Госрезерв Украины на 800 млн гривен https://news.finance.ua/ru/news/-/47197 ... mln-griven
Михалыч
 
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