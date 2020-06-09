Про це він заявив під час традиційного селекторної наради щодо запобігання поширення коронавируса, повідомляє прес-служба глави держави.
Дивися повний текст Зеленський доручив Криклію закупити електропоїзди з хорошою вентиляцією.
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Додано: Вів 16 чер, 2020 00:21
Зеленський доручив Криклію закупити електропоїзди з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський доручив Криклію закупити електропоїзди з хорошою вентиляцією.
Додано: Вів 16 чер, 2020 00:21
Так может Криклия, того, уволить, Зеленский вполне справляется с его задачами. А вот справляется ли со своими ? ;)
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