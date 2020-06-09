RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Зеленський доручив Криклію
закупити електропоїзди з...

Зеленський доручив Криклію закупити електропоїзди з...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 00:21

Зеленський доручив Криклію закупити електропоїзди з...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він заявив під час традиційного селекторної наради щодо запобігання поширення коронавируса, повідомляє прес-служба глави держави.

Дивися повний текст Зеленський доручив Криклію закупити електропоїзди з хорошою вентиляцією.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88776
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 00:21

Так может Криклия, того, уволить, Зеленский вполне справляется с его задачами. А вот справляется ли со своими ? ;)
Igorten
 
Повідомлень: 3942
З нами з: 01.11.11
Подякував: 36 раз.
Подякували: 1199 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зеленський підключив Шмигаля до вирішення питання "Укрбуду"
R2 » Чет 11 чер, 2020 11:44
4 423
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 чер, 2020 14:22
shapo
Зеленський розповів, як вдалося домогтися від МВФ... 1, 2
R2 » Сер 10 чер, 2020 17:01
16 1020
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 чер, 2020 13:43
lauder7
Послаблення карантину врятують економіку - Зеленський
R2 » Вів 09 чер, 2020 23:33
3 610
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 чер, 2020 15:23
blueiceua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.