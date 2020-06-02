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В Україні втричі зменшилася
кількість районів

В Україні втричі зменшилася кількість районів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 09:44

В Україні втричі зменшилася кількість районів

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України затвердив список з 129 районів в Україні замість 490 існуючих. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в п'ятницю.

Дивися повний текст В Україні втричі зменшилася кількість районів.
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 09:44

???? када?
може пора повернутися до відповідальної журналістики а не тиражувати фейкоплани зедовбнів?
а то скоро вони марс яблонямі засаджають.
igorbuda52
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