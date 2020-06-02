Кабінет міністрів України затвердив список з 129 районів в Україні замість 490 існуючих. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в п'ятницю.
Дивися повний текст В Україні втричі зменшилася кількість районів.
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Додано: Вів 16 чер, 2020 09:44
В Україні втричі зменшилася кількість районів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні втричі зменшилася кількість районів.
Додано: Вів 16 чер, 2020 09:44
???? када?
може пора повернутися до відповідальної журналістики а не тиражувати фейкоплани зедовбнів?
а то скоро вони марс яблонямі засаджають.
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