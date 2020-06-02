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Що робити, якщо банк без
попередження підвищує тариф за...

Що робити, якщо банк без попередження підвищує тариф за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 09:59

Що робити, якщо банк без попередження підвищує тариф за...

Пропонуємо до обговорення:
Банк обов’язково повинен попередити клієнтів про зміну тарифів за 30 днів.

Дивися повний текст Що робити, якщо банк без попередження підвищує тариф за користування карткою.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 09:59

"... или разместить соответствующую информацию на собственном вебсайте"
Удивлюсь, если какой-то банк не размещает. Оно им надо подставляться? Другой вопрос, что место, в котором эти тарифы расписаны, на сайте большинства банков выглядит, как у Адамса:
— Вам была предоставлена возможность обратиться с жалобами и апелляциями в надлежащий срок, вы же знаете.
— Надлежащий срок? — заорал Артур. — Надлежащий срок! Да я только вчера первый раз услышал об этом, от рабочего. Я его спрашиваю, вы пришли мыть окна, а он говорит, нет, я пришел снести дом. Он, конечно, не сразу об этом сказал. Как же! Сначала он протер пару окон и взял с меня пятерку. А уж потом сказал.
— Но, м-р Дент, последние девять месяцев планы сноса были доступны для всеобщего обозрения в местном отделе планирования.
— Ну, разумеется! Я, как только узнал, вчера днем, пошел на эти планы посмотреть. Нельзя сказать, чтобы у вас там из кожи вон лезли, чтобы оповестить о них. Я имею в виду, никому конкретно вы ничего не говорили.
— Но планы сноса были выставлены на обозрение…
— На обозрение? В конце концов мне пришлось лезть за ними в подвал.
— Это отдел оповещения населения.
— С фонариком.
— По всей видимости, в отделе не было света.
— Так же, как и лестницы.
— Но послушайте, вы же нашли уведомление, правда?
— Да, — ядовито сказал Артур. — Я его нашел. Оно было выставлено на всеобщее обозрение на дне запертого шкафчика, засунутого в неработающий сортир. На двери была вывеска «Осторожно, леопард».
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 10:17

  moveton написав:"... или разместить соответствующую информацию на собственном вебсайте"
Удивлюсь, если какой-то банк не размещает. Оно им надо подставляться? Другой вопрос, что место, в котором эти тарифы расписаны, на сайте большинства банков выглядит, как у Адамса:
...

Но есть и вполне нормальные в этом плане заведения. И доступность подобного плана информации вполне может быть еще одним критерием при выборе банка...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 10:35

Re: Що робити, якщо банк без попередження підвищує тариф за.

Есть, конечно. Так и выбираю. Но к нормальным заведениям лично у меня ни разу не возникало претензии, что не предупредили.
moveton
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