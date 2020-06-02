Що робити, якщо банк без попередження підвищує тариф за...

Додано: Вів 16 чер, 2020 09:59

"... или разместить соответствующую информацию на собственном вебсайте"

Удивлюсь, если какой-то банк не размещает. Оно им надо подставляться? Другой вопрос, что место, в котором эти тарифы расписаны, на сайте большинства банков выглядит, как у Адамса:

— Вам была предоставлена возможность обратиться с жалобами и апелляциями в надлежащий срок, вы же знаете.

— Надлежащий срок? — заорал Артур. — Надлежащий срок! Да я только вчера первый раз услышал об этом, от рабочего. Я его спрашиваю, вы пришли мыть окна, а он говорит, нет, я пришел снести дом. Он, конечно, не сразу об этом сказал. Как же! Сначала он протер пару окон и взял с меня пятерку. А уж потом сказал.

— Но, м-р Дент, последние девять месяцев планы сноса были доступны для всеобщего обозрения в местном отделе планирования.

— Ну, разумеется! Я, как только узнал, вчера днем, пошел на эти планы посмотреть. Нельзя сказать, чтобы у вас там из кожи вон лезли, чтобы оповестить о них. Я имею в виду, никому конкретно вы ничего не говорили.

— Но планы сноса были выставлены на обозрение…

— На обозрение? В конце концов мне пришлось лезть за ними в подвал.

— Это отдел оповещения населения.

— С фонариком.

— По всей видимости, в отделе не было света.

— Так же, как и лестницы.

— Но послушайте, вы же нашли уведомление, правда?

— Да, — ядовито сказал Артур. — Я его нашел. Оно было выставлено на всеобщее обозрение на дне запертого шкафчика, засунутого в неработающий сортир. На двери была вывеска «Осторожно, леопард».