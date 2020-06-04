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Які покращення податкової
системи закладено у програму...

Які покращення податкової системи закладено у програму...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 10:24

Які покращення податкової системи закладено у програму...

Пропонуємо до обговорення:
За розділом 6.2 Програми Уряду визначені основні зміни в податковому законодавстві.

Дивися повний текст Які покращення податкової системи закладено у програму Уряду 2.0.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 10:24

15 пунктов не несущих смысловой нагрузки! А надо то сделать всего Три :
1) Всех сотрудников (ВСЕХ включая уборщиц) уволить без права заниматься гос.службой и бухгалтерско-юридической деятельностью на всегда, с возбуждением уголовного дело по сокрытию доходов и нанесении ущерба Народу Украины в особо больших размерах;
2) Презумция виновности у будущих работников ДФС;
3) Ответственность государства за работоспособность автоматизированной системы - за 5 минут не зарегистрировали (если там нет ошибок) - Ваши проблемы, а не так что то сервера устали - 2 дня выходных и работаем только в светлое время суток, а ночью спим, то на "больничном" 3 дня прямо перед днем "Х", я так думаю - что скоро в отпуск начнут ходить судя по тому как работает "автоматизированная система".
А уж потом вынести на обсуждение бизнес-общественности новый "Налоговый кодекс".
d_s_n
 
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