За розділом 6.2 Програми Уряду визначені основні зміни в податковому законодавстві.
Дивися повний текст Які покращення податкової системи закладено у програму Уряду 2.0.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 чер, 2020 10:24
Які покращення податкової системи закладено у програму...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Які покращення податкової системи закладено у програму Уряду 2.0.
Додано: Вів 16 чер, 2020 10:24
15 пунктов не несущих смысловой нагрузки! А надо то сделать всего Три :
1) Всех сотрудников (ВСЕХ включая уборщиц) уволить без права заниматься гос.службой и бухгалтерско-юридической деятельностью на всегда, с возбуждением уголовного дело по сокрытию доходов и нанесении ущерба Народу Украины в особо больших размерах;
2) Презумция виновности у будущих работников ДФС;
3) Ответственность государства за работоспособность автоматизированной системы - за 5 минут не зарегистрировали (если там нет ошибок) - Ваши проблемы, а не так что то сервера устали - 2 дня выходных и работаем только в светлое время суток, а ночью спим, то на "больничном" 3 дня прямо перед днем "Х", я так думаю - что скоро в отпуск начнут ходить судя по тому как работает "автоматизированная система".
А уж потом вынести на обсуждение бизнес-общественности новый "Налоговый кодекс".
Зараз переглядають цей форум: Igorten, nyckatejib і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|