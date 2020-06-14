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В Мінфіні розповіли, коли Україна
планує відмовитися від...

В Мінфіні розповіли, коли Україна планує відмовитися від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 10:29

В Мінфіні розповіли, коли Україна планує відмовитися від...

Пропонуємо до обговорення:
Зараз є всі ознаки сподіватися на відновлення економічного зростання. Про це в ефірі Свободи слова повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

Дивися повний текст В Мінфіні розповіли, коли Україна планує відмовитися від кредитів МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 10:29

то есть ответ никогда, пока в старне будет олигархат.
alexey2410
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