Зараз є всі ознаки сподіватися на відновлення економічного зростання. Про це в ефірі Свободи слова повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.
Дивися повний текст В Мінфіні розповіли, коли Україна планує відмовитися від кредитів МВФ.
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Додано: Вів 16 чер, 2020 10:29
В Мінфіні розповіли, коли Україна планує відмовитися від...
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Дивися повний текст В Мінфіні розповіли, коли Україна планує відмовитися від кредитів МВФ.
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