Зараз є всі ознаки сподіватися на відновлення економічного зростання. Про це в ефірі Свободи слова повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.
Дивися повний текст В Мінфіні розповіли, коли Україна планує відмовитися від кредитів МВФ.
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Додано: Вів 16 чер, 2020 10:29
В Мінфіні розповіли, коли Україна планує відмовитися від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Мінфіні розповіли, коли Україна планує відмовитися від кредитів МВФ.
Додано: Вів 16 чер, 2020 11:25
Сразу после 40% ВВП и 500 тыс. новых рабочих мест.
Это стратегия — взять новый кредит, чтобы покрыть старый, и пообещать что-то грандиозное, чтобы не уволили в процессе.
Додано: Вів 16 чер, 2020 16:35
Звучит как анекдот:
- Когда Украина планирует отказаться от кредитов МВФ?
- В 2023 году! (зуб даю)
В Украине вообще, много всего анекдотичного происходит, людей, жующих свои галстуки, например, назначают на высокие должности. Понятное дело, что неспроста, но познать истинные мотивы подобных назначений может далеко не каждый уважающий себя украинец.
Додано: Вів 16 чер, 2020 19:43
Эта власть никогда не откажется.Уже понятно,что они слуги МВФ,а не народа...
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