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В Мінфіні розповіли, коли Україна
планує відмовитися від...

В Мінфіні розповіли, коли Україна планує відмовитися від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 10:29

В Мінфіні розповіли, коли Україна планує відмовитися від...

Пропонуємо до обговорення:
Зараз є всі ознаки сподіватися на відновлення економічного зростання. Про це в ефірі Свободи слова повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

Дивися повний текст В Мінфіні розповіли, коли Україна планує відмовитися від кредитів МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 10:29

то есть ответ никогда, пока в старне будет олигархат.
alexey2410
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 11:25

Сразу после 40% ВВП и 500 тыс. новых рабочих мест.
Это стратегия — взять новый кредит, чтобы покрыть старый, и пообещать что-то грандиозное, чтобы не уволили в процессе.
RomaI
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 16:35

Звучит как анекдот:
- Когда Украина планирует отказаться от кредитов МВФ?
- В 2023 году! (зуб даю)
В Украине вообще, много всего анекдотичного происходит, людей, жующих свои галстуки, например, назначают на высокие должности. Понятное дело, что неспроста, но познать истинные мотивы подобных назначений может далеко не каждый уважающий себя украинец.
malekseev
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 19:43

Эта власть никогда не откажется.Уже понятно,что они слуги МВФ,а не народа...
Scotch
 
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