|
|
Голова Мінсоцполітики збирається підвищувати "мінімалку"...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 чер, 2020 10:58
Пропонуємо до обговорення:
Марина Лазебная прогнозує підвищення у другому півріччі мінімальної заробітної плати більш ніж на 500 грн.
Дивися повний текст Голова Мінсоцполітики збирається підвищувати \"мінімалку\" у другому півріччі
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88782
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 16 чер, 2020 10:58
Не минималку а налоги, давайте будем честными ;)
-
Igorten
-
-
- Повідомлень: 3944
- З нами з: 01.11.11
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 1199 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2
|207
|
Пон 15 чер, 2020 15:56
ruvex
|
|1
|515
|
|
|5
|651
|