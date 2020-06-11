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Голова Мінсоцполітики збирається
підвищувати "мінімалку"...

Голова Мінсоцполітики збирається підвищувати "мінімалку"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 10:58

Голова Мінсоцполітики збирається підвищувати "мінімалку"...

Пропонуємо до обговорення:
Марина Лазебная прогнозує підвищення у другому півріччі мінімальної заробітної плати більш ніж на 500 грн.

Дивися повний текст Голова Мінсоцполітики збирається підвищувати \"мінімалку\" у другому півріччі.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 10:58

Не минималку а налоги, давайте будем честными ;)
Igorten
 
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