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Кияни майже не користуються
нічним тарифом на...

Кияни майже не користуються нічним тарифом на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 11:13

Кияни майже не користуються нічним тарифом на...

Пропонуємо до обговорення:
Кияни майже не користуються перевагами нічного тарифу на електроенергію.

Дивися повний текст Кияни майже не користуються нічним тарифом на електроенергію - дослідження.
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