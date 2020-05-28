Кияни майже не користуються перевагами нічного тарифу на електроенергію.
Дивися повний текст Кияни майже не користуються нічним тарифом на електроенергію - дослідження.
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Додано: Вів 16 чер, 2020 11:13
Кияни майже не користуються нічним тарифом на...
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Дивися повний текст Кияни майже не користуються нічним тарифом на електроенергію - дослідження.
Додано: Вів 16 чер, 2020 11:13
А вы сначала оформите этот 2 тарифный счетчик пройдя все круги ада.Потому и не пользуються ибо максимально забюрокротизировано это.
Додано: Вів 16 чер, 2020 11:20
Ничего удивительного: ночные "провалы" -- они же не "просто так" получились. Или предполагается, что люди ночь будут чаи кипятить да белье гладить?..
Без серьезных вложений денег во что-то типа Tesla Powerwall эти ночные тарифы нафиг никому не нужны.
Додано: Вів 16 чер, 2020 12:40
Имея двухтарифный счетчик зимой включал электрообогрев ночью,а весной -кондиционер на тепло с 23 часов.В некоторые месяцы ночное потребление составляло 50% от дневного.Ночью при высокой цене газа выгоднее отапливаться электроэнергией-пока!Никто не запрещает установить пару аккумуляторов ,ночью их заряжать,а днем запитывать небольших потребителей от них через инвертор.Но это когда прижмет с рыночной ценой на электроэнергию!
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