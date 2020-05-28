Кияни майже не користуються перевагами нічного тарифу на електроенергію.
Дивися повний текст Кияни майже не користуються нічним тарифом на електроенергію - дослідження.
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Додано: Вів 16 чер, 2020 11:13
Кияни майже не користуються нічним тарифом на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кияни майже не користуються нічним тарифом на електроенергію - дослідження.
Додано: Вів 16 чер, 2020 11:13
А вы сначала оформите этот 2 тарифный счетчик пройдя все круги ада.Потому и не пользуються ибо максимально забюрокротизировано это.
Додано: Вів 16 чер, 2020 11:20
Ничего удивительного: ночные "провалы" -- они же не "просто так" получились. Или предполагается, что люди ночь будут чаи кипятить да белье гладить?..
Без серьезных вложений денег во что-то типа Tesla Powerwall эти ночные тарифы нафиг никому не нужны.
Додано: Вів 16 чер, 2020 12:40
Имея двухтарифный счетчик зимой включал электрообогрев ночью,а весной -кондиционер на тепло с 23 часов.В некоторые месяцы ночное потребление составляло 50% от дневного.Ночью при высокой цене газа выгоднее отапливаться электроэнергией-пока!Никто не запрещает установить пару аккумуляторов ,ночью их заряжать,а днем запитывать небольших потребителей от них через инвертор.Но это когда прижмет с рыночной ценой на электроэнергию!
Додано: Вів 16 чер, 2020 13:15
Так "небольшие потребители" и потребляют соответственно -- экономия копеечная. Для электрообогрева сначала нужно от обычного как-то отключиться -- иначе получается двойная оплата за одну услугу. Хотя при холодных (едва теплых) батареях -- может иметь смысл.
Додано: Вів 16 чер, 2020 13:33
? Не можете быть. Это конечно не в Киеве, но. Ставил двухтарифный счётчик себе, маме и теще. Купил счётчик (магазин сам озаботился поверкой и предоставил документ), написал заявление, оплатил установку мне назначили время, в пределах 2 дней установили.
Востаннє редагувалось Sam17a в Вів 16 чер, 2020 13:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 16 чер, 2020 13:36
Да ну. Бойлер побольше - при нагреве ночью хватает на весь день. Стиралка с отсрочкой - на утро развесить белье. Посудомойка с отсрочкой - на утро помытая посуда. Кондиционер. В итоге потребление 50/50. И никакой Тесла.
Додано: Вів 16 чер, 2020 14:15
Спать при стирающей (а точнее отжимающей) стиралке -- то еще удовольствие. Но, наверное, можно включать отжим утром... Кондиционер ночью нужен максимум месяц в год. Посудомойка -- уже предмет роскоши. Бойлер побольше -- аналогично: и "обычные" далеко не везде установлены.
Поэтому да -- сама идея -- вполне рабочая, но нужно свои привычки серьезно перерабатывать, как минимум. + сами суммы экономии -- потребеление по стране -- под 150 кВт/ч (сейчас найти не могу, но смутно помню) -- это 235 получается. Ок -- уменьшаем в два раза -- 115 гривен экономии -- ну такое...
Поэтому и получается текущий результат.
Додано: Вів 16 чер, 2020 14:17
Re: Кияни майже не користуються нічним тарифом на...
В большинстве (по количеству населения) киевских высоток газа нет.
Поэтому электроплиты, электродуховки, электрочайники, утюги по-любому потребляют не ночью.
В итоге сэкономить можно только на ночной стирке, посудомойке, ну и если большой бойлер есть, то греть его ночью.
Кондиционер включается тогда, когда он нужен.
Остальные электро-потребители это мизер.
Поэтому имеем то, что имеем.
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