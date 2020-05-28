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Кияни майже не користуються
нічним тарифом на...

Кияни майже не користуються нічним тарифом на...
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 11:13

Кияни майже не користуються нічним тарифом на...

Пропонуємо до обговорення:
Кияни майже не користуються перевагами нічного тарифу на електроенергію.

Дивися повний текст Кияни майже не користуються нічним тарифом на електроенергію - дослідження.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 11:13

А вы сначала оформите этот 2 тарифный счетчик пройдя все круги ада.Потому и не пользуються ибо максимально забюрокротизировано это.
kxkua88
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 11:20

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Кияни майже не користуються перевагами нічного тарифу на електроенергію.

Ничего удивительного: ночные "провалы" -- они же не "просто так" получились. Или предполагается, что люди ночь будут чаи кипятить да белье гладить?..
Без серьезных вложений денег во что-то типа Tesla Powerwall эти ночные тарифы нафиг никому не нужны.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 12:40

Имея двухтарифный счетчик зимой включал электрообогрев ночью,а весной -кондиционер на тепло с 23 часов.В некоторые месяцы ночное потребление составляло 50% от дневного.Ночью при высокой цене газа выгоднее отапливаться электроэнергией-пока!Никто не запрещает установить пару аккумуляторов ,ночью их заряжать,а днем запитывать небольших потребителей от них через инвертор.Но это когда прижмет с рыночной ценой на электроэнергию!
borzol
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 13:15

  borzol написав:Имея двухтарифный счетчик зимой включал электрообогрев ночью,а весной -кондиционер на тепло с 23 часов.В некоторые месяцы ночное потребление составляло 50% от дневного.Ночью при высокой цене газа выгоднее отапливаться электроэнергией-пока!Никто не запрещает установить пару аккумуляторов ,ночью их заряжать,а днем запитывать небольших потребителей от них через инвертор.Но это когда прижмет с рыночной ценой на электроэнергию!

Так "небольшие потребители" и потребляют соответственно -- экономия копеечная. Для электрообогрева сначала нужно от обычного как-то отключиться -- иначе получается двойная оплата за одну услугу. Хотя при холодных (едва теплых) батареях -- может иметь смысл.
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 13:33

  kxkua88 написав:А вы сначала оформите этот 2 тарифный счетчик пройдя все круги ада.Потому и не пользуються ибо максимально забюрокротизировано это.

? Не можете быть. Это конечно не в Киеве, но. Ставил двухтарифный счётчик себе, маме и теще. Купил счётчик (магазин сам озаботился поверкой и предоставил документ), написал заявление, оплатил установку мне назначили время, в пределах 2 дней установили.
Востаннє редагувалось Sam17a в Вів 16 чер, 2020 13:37, всього редагувалось 1 раз.
Sam17a
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 13:36

  _hunter написав:
  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Кияни майже не користуються перевагами нічного тарифу на електроенергію.

Ничего удивительного: ночные "провалы" -- они же не "просто так" получились. Или предполагается, что люди ночь будут чаи кипятить да белье гладить?..
Без серьезных вложений денег во что-то типа Tesla Powerwall эти ночные тарифы нафиг никому не нужны.

Да ну. Бойлер побольше - при нагреве ночью хватает на весь день. Стиралка с отсрочкой - на утро развесить белье. Посудомойка с отсрочкой - на утро помытая посуда. Кондиционер. В итоге потребление 50/50. И никакой Тесла.
Sam17a
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 14:15

  Sam17a написав:
  _hunter написав:
  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Кияни майже не користуються перевагами нічного тарифу на електроенергію.

Ничего удивительного: ночные "провалы" -- они же не "просто так" получились. Или предполагается, что люди ночь будут чаи кипятить да белье гладить?..
Без серьезных вложений денег во что-то типа Tesla Powerwall эти ночные тарифы нафиг никому не нужны.

Да ну. Бойлер побольше - при нагреве ночью хватает на весь день. Стиралка с отсрочкой - на утро развесить белье. Посудомойка с отсрочкой - на утро помытая посуда. Кондиционер. В итоге потребление 50/50. И никакой Тесла.

Спать при стирающей (а точнее отжимающей) стиралке -- то еще удовольствие. Но, наверное, можно включать отжим утром... Кондиционер ночью нужен максимум месяц в год. Посудомойка -- уже предмет роскоши. Бойлер побольше -- аналогично: и "обычные" далеко не везде установлены.
Поэтому да -- сама идея -- вполне рабочая, но нужно свои привычки серьезно перерабатывать, как минимум. + сами суммы экономии -- потребеление по стране -- под 150 кВт/ч (сейчас найти не могу, но смутно помню) -- это 235 получается. Ок -- уменьшаем в два раза -- 115 гривен экономии -- ну такое...
Поэтому и получается текущий результат.
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 14:17

Re: Кияни майже не користуються нічним тарифом на...

В большинстве (по количеству населения) киевских высоток газа нет.
Поэтому электроплиты, электродуховки, электрочайники, утюги по-любому потребляют не ночью.
В итоге сэкономить можно только на ночной стирке, посудомойке, ну и если большой бойлер есть, то греть его ночью.
Кондиционер включается тогда, когда он нужен.
Остальные электро-потребители это мизер.
Поэтому имеем то, что имеем.
Angelo77
 
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