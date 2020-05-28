Кияни майже не користуються нічним тарифом на...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 чер, 2020 20:53
borzol написав:
Имея двухтарифный счетчик зимой включал электрообогрев ночью,а весной -кондиционер на тепло с 23 часов.В некоторые месяцы ночное потребление составляло 50% от дневного.Ночью при высокой цене газа выгоднее отапливаться электроэнергией-пока!Никто не запрещает установить пару аккумуляторов ,ночью их заряжать,а днем запитывать небольших потребителей от них через инвертор.Но это когда прижмет с рыночной ценой на электроэнергию!
пересчитай стоимость оборудования, кпд зарядок, инвертора, потери нагрева при заряде , обслуживание всего плюс вредность аккумов. Оно того не стоит.
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