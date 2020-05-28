Кияни майже не користуються нічним тарифом на...

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  #<12
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 20:53

  borzol написав:Имея двухтарифный счетчик зимой включал электрообогрев ночью,а весной -кондиционер на тепло с 23 часов.В некоторые месяцы ночное потребление составляло 50% от дневного.Ночью при высокой цене газа выгоднее отапливаться электроэнергией-пока!Никто не запрещает установить пару аккумуляторов ,ночью их заряжать,а днем запитывать небольших потребителей от них через инвертор.Но это когда прижмет с рыночной ценой на электроэнергию!
пересчитай стоимость оборудования, кпд зарядок, инвертора, потери нагрева при заряде , обслуживание всего плюс вредность аккумов. Оно того не стоит.
vova3215
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 22:18

  _hunter написав:
  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:


Спать при стирающей (а точнее отжимающей) стиралке -- то еще удовольствие. Но, наверное, можно включать отжим утром... Кондиционер ночью нужен максимум месяц в год. Посудомойка -- уже предмет роскоши. Бойлер побольше -- аналогично: и "обычные" далеко не везде установлены.
Поэтому да -- сама идея -- вполне рабочая, но нужно свои привычки серьезно перерабатывать, как минимум. + сами суммы экономии -- потребеление по стране -- под 150 кВт/ч (сейчас найти не могу, но смутно помню) -- это 235 получается. Ок -- уменьшаем в два раза -- 115 гривен экономии -- ну такое...
Поэтому и получается текущий результат.
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Хм... Ну, про стиралку, согласен, отвык знаете ли, живу в частном доме, ванна от спальни далеко. На счёт кондиционера - не согласен, тем более в квартире. Минимум 3 месяца летом на охлаждение и минимум 2 месяца обогрев. Большой бойлер... 80 литров, температура нагрева на максимум (правда, выбирал самый лучший по теплопотерям) - семье из 3 человек вполне хватает. А то, что люди предпочитают переплачивать за гарчее водоснабжение, а не ставят бойлер, ну что я могу сказать - скупой платит дважды.

П.С. если есть информация о ценах на гарячуу воду, можем вместе прикинуть окупаемость бойлера.
Sam17a
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 22:36

  vova3215 написав:
  borzol написав:Имея двухтарифный счетчик зимой включал электрообогрев ночью,а весной -кондиционер на тепло с 23 часов.В некоторые месяцы ночное потребление составляло 50% от дневного.Ночью при высокой цене газа выгоднее отапливаться электроэнергией-пока!Никто не запрещает установить пару аккумуляторов ,ночью их заряжать,а днем запитывать небольших потребителей от них через инвертор.Но это когда прижмет с рыночной ценой на электроэнергию!

пересчитай стоимость оборудования, кпд зарядок, инвертора, потери нагрева при заряде , обслуживание всего плюс вредность аккумов. Оно того не стоит.

А еще сидя третий (если не четвертый) месяц на карантине ("на крайняк - на дистанционке") - в течение дня по двойному тарифу все равно много потреблять приходится, даже за счет заглядывания в холодильник (а в такую жару - теперь еще и кондишена)!
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 22:37

  vova3215 написав:
  borzol написав:Имея двухтарифный счетчик зимой включал электрообогрев ночью,а весной -кондиционер на тепло с 23 часов.В некоторые месяцы ночное потребление составляло 50% от дневного.Ночью при высокой цене газа выгоднее отапливаться электроэнергией-пока!Никто не запрещает установить пару аккумуляторов ,ночью их заряжать,а днем запитывать небольших потребителей от них через инвертор.Но это когда прижмет с рыночной ценой на электроэнергию!
пересчитай стоимость оборудования, кпд зарядок, инвертора, потери нагрева при заряде , обслуживание всего плюс вредность аккумов. Оно того не стоит.

Имея двухтарифный счётчик, сделал документацию на электроотопление и с октября, по май плачу днём 0.9 грн/ кВт, ночью 0,45 грн/кВт, а поставив теплоаккумулятор (утепленная бочка с водой) потребление в этот период день/ночь 1/2 в морозы и 1/3 в межсезонье. Да, оборудование денег стоит, но давайте посчитаем.
Максимально, по тарифу на электроотопление я могу потребить 3000 кВт. Если это по одному, стандартному тарифу 1.68 грн. - 5200,00 грн. Если при потреблении по двойному тарифу + тариф на электроотопление, при потреблении 1/2, то 1000 по 0,9 грн - 900,00 грн., А ночь 2000*0,45=900,00 грн. 900+900=1800 грн. 5200-1800=3400 грн. И за 7 месяцев 23800,00грн. Теплоаккумулятор 14000,00 грн. Электрокотел 4000,00 грн., Насос 600,00 грн., Термоклапан 3000,00 грн., Система управления 3000,00 грн. Ну и работа (а там не много, если цеплять все это на уже рабочую систему отопления) 5000,00 грн. Считаем - 29600,00 грн. За два сезона, точно получаем окупаемость системы.
Sam17a
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 22:39

  airmax78 написав:
  kxkua88 написав:А вы сначала оформите этот 2 тарифный счетчик пройдя все круги ада.Потому и не пользуються ибо максимально забюрокротизировано это.

Ничего сложного. Просто долго. Трижды оформлял. Один раз с начала и до конца - самостоятельно.
Просто мало, пока, у народа электромобилей.

Это единственный аргумент в пользу.
Но как раз стоимость, коррупционная система оформления, регистрации,..... - при чём там маааленькие приколы будут в последствии с платёжками.. - ну это потом.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 22:45

  Sam17a написав:Имея двухтарифный счётчик, сделал документацию на электроотопление и с октября, по май плачу днём 0.9 грн/ кВт, ночью 0,45 грн/кВт, а поставив теплоаккумулятор (утепленная бочка с водой) потребление в этот период день/ночь 1/2 в морозы и 1/3 в межсезонье. Да, оборудование денег стоит, но давайте посчитаем.
Максимально, по тарифу на электроотопление я могу потребить 3000 кВт. Если это по одному, стандартному тарифу 1.68 грн. - 5200,00 грн. Если при потреблении по двойному тарифу + тариф на электроотопление, при потреблении 1/2, то 1000 по 0,9 грн - 900,00 грн., А ночь 2000*0,45=900,00 грн. 900+900=1800 грн. 5200-1800=3400 грн. И за 7 месяцев 23800,00грн. Теплоаккумулятор 14000,00 грн. Электрокотел 4000,00 грн., Насос 600,00 грн., Термоклапан 3000,00 грн., Система управления 3000,00 грн. Ну и работа (а там не много, если цеплять все это на уже рабочую систему отопления) 5000,00 грн. Считаем - 29600,00 грн. За два сезона, точно получаем окупаемость системы.

Я вложился в 0.9 грн в отопительный сезон.
Правда по другой схеме, без термонакопителя - сама квартира является.
На круг за год получилось - 5 000 грн.
Для меня день-ночь не даст ожидаемый эффект, скорее наоборот. Но в совокупности по потреблению, нагрузке на сеть, я выпрыгнул.
Электрическая горячая вода - бойлер собственной схемы с 98го года. Отопление, ....
Даже вынуждены были на дом сделать "свою воду".
Из-вне только электричество и канализация.(чешка)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 16 чер, 2020 22:48, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 22:47

  Миша-клиент написав:А еще сидя третий (если не четвертый) месяц на карантине ("на крайняк - на дистанционке") - в течение дня по двойному тарифу все равно много потреблять приходится, даже за счет заглядывания в холодильник (а в такую жару - теперь еще и кондишена)!
Я бы Вам категорически не советовал пользоваться кондиционером в дневное время, если необходимо часто выходить из охлаждаемого помещения. Частый и резкий перепад температур очень вреден.. да и часто заглядывать в холодильник... Говорят, там какое-то излучение, очень вредно для фигуры.. :) хотя, может шапочка из фольги - ну это когда заглядывать в холодильник... :)
Sam17a
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