Кияни майже не користуються нічним тарифом на...

Додано: Вів 16 чер, 2020 22:37

vova3215 написав: borzol написав: Имея двухтарифный счетчик зимой включал электрообогрев ночью,а весной -кондиционер на тепло с 23 часов.В некоторые месяцы ночное потребление составляло 50% от дневного.Ночью при высокой цене газа выгоднее отапливаться электроэнергией-пока!Никто не запрещает установить пару аккумуляторов ,ночью их заряжать,а днем запитывать небольших потребителей от них через инвертор.Но это когда прижмет с рыночной ценой на электроэнергию! Имея двухтарифный счетчик зимой включал электрообогрев ночью,а весной -кондиционер на тепло с 23 часов.В некоторые месяцы ночное потребление составляло 50% от дневного.Ночью при высокой цене газа выгоднее отапливаться электроэнергией-пока!Никто не запрещает установить пару аккумуляторов ,ночью их заряжать,а днем запитывать небольших потребителей от них через инвертор.Но это когда прижмет с рыночной ценой на электроэнергию! пересчитай стоимость оборудования, кпд зарядок, инвертора, потери нагрева при заряде , обслуживание всего плюс вредность аккумов. Оно того не стоит. пересчитай стоимость оборудования, кпд зарядок, инвертора, потери нагрева при заряде , обслуживание всего плюс вредность аккумов. Оно того не стоит.

Имея двухтарифный счётчик, сделал документацию на электроотопление и с октября, по май плачу днём 0.9 грн/ кВт, ночью 0,45 грн/кВт, а поставив теплоаккумулятор (утепленная бочка с водой) потребление в этот период день/ночь 1/2 в морозы и 1/3 в межсезонье. Да, оборудование денег стоит, но давайте посчитаем.Максимально, по тарифу на электроотопление я могу потребить 3000 кВт. Если это по одному, стандартному тарифу 1.68 грн. - 5200,00 грн. Если при потреблении по двойному тарифу + тариф на электроотопление, при потреблении 1/2, то 1000 по 0,9 грн - 900,00 грн., А ночь 2000*0,45=900,00 грн. 900+900=1800 грн. 5200-1800=3400 грн. И за 7 месяцев 23800,00грн. Теплоаккумулятор 14000,00 грн. Электрокотел 4000,00 грн., Насос 600,00 грн., Термоклапан 3000,00 грн., Система управления 3000,00 грн. Ну и работа (а там не много, если цеплять все это на уже рабочую систему отопления) 5000,00 грн. Считаем - 29600,00 грн. За два сезона, точно получаем окупаемость системы.