Про це повідомляє Finbalance з посиланням на матеріали суду.
Дивися повний текст НБУ відкликає мільярдні позови до компаній Коломойського щодо рефінансу Приватбанку.
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Додано: Вів 16 чер, 2020 11:25
НБУ відкликає мільярдні позови до компаній Коломойського...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ відкликає мільярдні позови до компаній Коломойського щодо рефінансу Приватбанку.
Додано: Вів 16 чер, 2020 11:25
Це просто насмішка над нами!!!! Гниду КалоМойшу і всю Же команду на гіляку!!!!
Додано: Вів 16 чер, 2020 11:56
Приват банк погасил, а что до долгов структур Коломойского перед Приватом ? Или он уже все отдал ?
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