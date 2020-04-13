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НБУ відкликає мільярдні позови
до компаній Коломойського...

НБУ відкликає мільярдні позови до компаній Коломойського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 11:25

НБУ відкликає мільярдні позови до компаній Коломойського...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Finbalance з посиланням на матеріали суду.

Дивися повний текст НБУ відкликає мільярдні позови до компаній Коломойського щодо рефінансу Приватбанку.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 11:25

Це просто насмішка над нами!!!! Гниду КалоМойшу і всю Же команду на гіляку!!!!
bobo
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 11:56

Приват банк погасил, а что до долгов структур Коломойского перед Приватом ? Или он уже все отдал ?
Igorten
 
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