RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Верховний Суд у справі про
вклади Суркісів став на бік...

Верховний Суд у справі про вклади Суркісів став на бік...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 12:46

Верховний Суд у справі про вклади Суркісів став на бік...

Пропонуємо до обговорення:
Велика палата Верховного Суду частково задовольнила касаційну скаргу.

Дивися повний текст Верховний Суд у справі про вклади Суркісів став на бік ПриватБанку.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88785
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як відшкодовуються вклади в іноземній валюті - ФГВФО
R2 » Сер 10 чер, 2020 19:20
2 373
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 чер, 2020 10:09
_hunter
Польща оштрафує "Газпром" на 50 млн євро у справі про...
R2 » Чет 04 чер, 2020 14:38
1 127
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 чер, 2020 14:38
sena_2008atp
Верховний суд прогнозує колапс судової системи в червні... 1, 2
R2 » Вів 19 тра, 2020 14:35
11 960
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 тра, 2020 15:04
igorbuda52

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (86815)
16.06.2020 12:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.