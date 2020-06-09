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Uber Shuttle тепер
обслуговуватиме передмістя Києва

Uber Shuttle тепер обслуговуватиме передмістя Києва
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 14:38

Uber Shuttle тепер обслуговуватиме передмістя Києва

Пропонуємо до обговорення:
Менше року тому сервіс Uber запустив «маршрутки» Uber Shuttle в Києві, запропонувавши пасажирам новий доступний варіант спільної поїздки для щоденного користування.

Дивися повний текст Uber Shuttle тепер обслуговуватиме передмістя Києва.
R2
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Карта маршрутов https://ubershuttle.org/ru/routes/ukraine/kiev/
inmotion2space
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 15:08

Re: Uber Shuttle тепер обслуговуватиме передмістя Києва

30 грн до Бучі.
це нормас?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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