Менше року тому сервіс Uber запустив «маршрутки» Uber Shuttle в Києві, запропонувавши пасажирам новий доступний варіант спільної поїздки для щоденного користування.
Дивися повний текст Uber Shuttle тепер обслуговуватиме передмістя Києва.
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Додано: Вів 16 чер, 2020 14:38
Uber Shuttle тепер обслуговуватиме передмістя Києва
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Uber Shuttle тепер обслуговуватиме передмістя Києва.
Додано: Вів 16 чер, 2020 14:38
Карта маршрутов
Додано: Вів 16 чер, 2020 15:08
Re: Uber Shuttle тепер обслуговуватиме передмістя Києва
30 грн до Бучі.
це нормас?
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