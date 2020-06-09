Менше року тому сервіс Uber запустив «маршрутки» Uber Shuttle в Києві, запропонувавши пасажирам новий доступний варіант спільної поїздки для щоденного користування.
Дивися повний текст Uber Shuttle тепер обслуговуватиме передмістя Києва.
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Додано: Вів 16 чер, 2020 14:38
Uber Shuttle тепер обслуговуватиме передмістя Києва
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Uber Shuttle тепер обслуговуватиме передмістя Києва.
Додано: Вів 16 чер, 2020 14:38
Карта маршрутов
Додано: Вів 16 чер, 2020 15:08
Re: Uber Shuttle тепер обслуговуватиме передмістя Києва
30 грн до Бучі.
це нормас?
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Додано: Вів 16 чер, 2020 22:55
Навіть Убер в пригородні маршрутки пішов)).
Питання інтервалу. Якщо через 30 хв - то по Варшавці кожні 3 хв шось їде і ніхто не буде чекати. А корки навіть комфортний Убер не об'їде.
Додано: Сер 17 чер, 2020 10:07
В этом и фишка: нет никакого интервала -- бронируется место на подходящее время, к этому времени (+- минут 5) нужно подойти на остановку.
Едет что-то с кондиционером и сидячими местами?
Додано: Сер 17 чер, 2020 11:52
_hunter
Пригород - это час до центра Киева в одну сторону.
Нет подходящего времени. Ты вышел из дома - и уже априори опаздываешь, могут быть пробки. И чтобы не опоздать, ты условно про запас бронируешь не Убер-8-00, а на Убер-7-30. Вот вам и интервал. И потерянные 30 минут.
И, чтобы успеть на 7-30, ты все домашние дела заканчиваешь за 15 минут до выхода. Тоже про запас. И этих про запасов много. У тебя работа заканчивается в 18-00. Дорога до метро, метро. И ты не успеваешь на Убер-18-30 на 5 минут. Нужно уже ехать Убер-19-00?
А так в этот интервал будет еще 10-к обычных маршруток по Варшавке.
Всегда на конечной есть живая очередь. И возможность поехать следующей маршруткой, но уже сидя. И если это с утра — то редко кто ждет. 2-3 выговора за опоздание и вы забудете про сидячие места.
По вечерам — половина тоже выбирает стоять. Дома дети. Реальность такова.
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