Uber Shuttle тепер обслуговуватиме передмістя Києва

Додано: Сер 17 чер, 2020 11:52

_hunter

Пригород - это час до центра Киева в одну сторону.

Нет подходящего времени. Ты вышел из дома - и уже априори опаздываешь, могут быть пробки. И чтобы не опоздать, ты условно про запас бронируешь не Убер-8-00, а на Убер-7-30. Вот вам и интервал. И потерянные 30 минут.

И, чтобы успеть на 7-30, ты все домашние дела заканчиваешь за 15 минут до выхода. Тоже про запас. И этих про запасов много. У тебя работа заканчивается в 18-00. Дорога до метро, метро. И ты не успеваешь на Убер-18-30 на 5 минут. Нужно уже ехать Убер-19-00?



А так в этот интервал будет еще 10-к обычных маршруток по Варшавке.



Всегда на конечной есть живая очередь. И возможность поехать следующей маршруткой, но уже сидя. И если это с утра — то редко кто ждет. 2-3 выговора за опоздание и вы забудете про сидячие места.



По вечерам — половина тоже выбирает стоять. Дома дети. Реальность такова.