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В уряді планують посилити відповідальність за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 чер, 2020 16:14
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України планує посилити відповідальність за недотримання маскового режиму. При цьому в уряді готові переглянути питання носіння масок на вулицях.
Дивися повний текст В уряді планують посилити відповідальність за недотримання маскового режиму в приміщеннях
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R2
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Додано: Вів 16 чер, 2020 16:14
В АТБ бы*** валит аж на плечи...
На заправках половина без масок....
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saweliy722
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