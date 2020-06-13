В уряді планують посилити відповідальність за...

Nicolas21 написав:
Продолжение издевательств на людьми. Создается такое впечатление что основной враг украинских граждан это правительство страны.
Забор или детскую площадку бесплатно покрасить, так дурных нема.
А в правительство чтобы типа народу помочь, так лезут толпой и рубашки друг на друге рвут.
Правительство это и есть злейший враг народа. Все законы которые принимаются идут только на угнетение простолюдина, только на ограничение каких либо прав.
Те кто у руля, очень плохо знают историю. Или не думают, что может урваться терпець с появлением анархии как в штатах.