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В уряді планують посилити
відповідальність за...

В уряді планують посилити відповідальність за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 16:14

В уряді планують посилити відповідальність за...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України планує посилити відповідальність за недотримання маскового режиму. При цьому в уряді готові переглянути питання носіння масок на вулицях.

Дивися повний текст В уряді планують посилити відповідальність за недотримання маскового режиму в приміщеннях.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 16:14

В АТБ бы*** валит аж на плечи...
На заправках половина без масок....
saweliy722
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 16:57

Продолжение издевательств на людьми. Создается такое впечатление что основной враг украинских граждан это правительство страны.
Nicolas21
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 19:02

Самі носіть маски, скільки можна вже.
0mage0
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 19:12

  Nicolas21 написав:Продолжение издевательств на людьми. Создается такое впечатление что основной враг украинских граждан это правительство страны.

Забор или детскую площадку бесплатно покрасить, так дурных нема.
А в правительство чтобы типа народу помочь, так лезут толпой и рубашки друг на друге рвут.
Правительство это и есть злейший враг народа. Все законы которые принимаются идут только на угнетение простолюдина, только на ограничение каких либо прав.
Те кто у руля, очень плохо знают историю. Или не думают, что может урваться терпець с появлением анархии как в штатах.
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 19:46

Кстати,гораздо важнее масок протирать например поручни в транспорте.Это никто не делает.Показуха во всём.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 19:58

  Scotch написав:Кстати,гораздо важнее масок протирать например поручни в транспорте.Это никто не делает.Показуха во всём.

Не важнее. Поручней можно не касаться, можно браться вперчатках, можно голыми руками, но обработать или не елозить ими потом по слизистым...
А основное заражение происходит через вдыхание аэрозолей!
Носитель без маски выдает аэрозоль, а здоровый без маски его потребляет!
komp
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 21:01

"комунікувати з товариством" може зі спільнотою, суспільством чи просто громадою, їхнє товариство знаємо як дотримується і в яких приміщеннях збирається, щоб бухнути
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 21:27

  0mage0 написав:Самі носіть маски, скільки можна вже.

Вы видели статистику заболеваемости по Украине? Идет вверх почти по параболе. Не было никаких других причин сворачивать карантин - кроме протестов "патриотов". Вот ввели его - да, раньше необходимости. А нам рассказывают про вторую волну - в тот момент, когда первая еще только накатывает. Карантин надо было вводить сейчас.

Пожалуйста, относитесь к эпидемии серьезнее - одевайте маски в закрытом помещении, следите за руками и соблюдайте социальную дистанцию. Это несложно.
di2gard
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