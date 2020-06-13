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В уряді планують посилити відповідальність за...
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Додано: Вів 16 чер, 2020 16:14
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України планує посилити відповідальність за недотримання маскового режиму. При цьому в уряді готові переглянути питання носіння масок на вулицях.
Дивися повний текст В уряді планують посилити відповідальність за недотримання маскового режиму в приміщеннях
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R2
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Додано: Вів 16 чер, 2020 16:14
В АТБ бы*** валит аж на плечи...
На заправках половина без масок....
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saweliy722
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Додано: Вів 16 чер, 2020 16:57
Продолжение издевательств на людьми. Создается такое впечатление что основной враг украинских граждан это правительство страны.
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Nicolas21
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Додано: Вів 16 чер, 2020 19:02
Самі носіть маски, скільки можна вже.
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0mage0
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Додано: Вів 16 чер, 2020 19:12
Nicolas21 написав:
Продолжение издевательств на людьми. Создается такое впечатление что основной враг украинских граждан это правительство страны.
Забор или детскую площадку бесплатно покрасить, так дурных нема.
А в правительство чтобы типа народу помочь, так лезут толпой и рубашки друг на друге рвут.
Правительство это и есть злейший враг народа. Все законы которые принимаются идут только на угнетение простолюдина, только на ограничение каких либо прав.
Те кто у руля, очень плохо знают историю. Или не думают, что может урваться терпець с появлением анархии как в штатах.
Зе-Чмо
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p_a_l
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Додано: Вів 16 чер, 2020 19:46
Кстати,гораздо важнее масок протирать например поручни в транспорте.Это никто не делает.Показуха во всём.
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Scotch
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Додано: Вів 16 чер, 2020 19:58
Scotch написав:
Кстати,гораздо важнее масок протирать например поручни в транспорте.Это никто не делает.Показуха во всём.
Не важнее. Поручней можно не касаться, можно браться вперчатках, можно голыми руками, но обработать или не елозить ими потом по слизистым...
А основное заражение происходит через вдыхание аэрозолей!
Носитель без маски выдает аэрозоль, а здоровый без маски его потребляет!
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komp
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Додано: Вів 16 чер, 2020 21:01
"комунікувати з товариством" може зі спільнотою, суспільством чи просто громадою, їхнє товариство знаємо як дотримується і в яких приміщеннях збирається, щоб бухнути
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svyatoslav_hromyak
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Додано: Вів 16 чер, 2020 21:27
0mage0 написав:
Самі носіть маски, скільки можна вже.
Вы видели статистику заболеваемости по Украине? Идет вверх почти по параболе. Не было никаких других причин сворачивать карантин - кроме протестов "патриотов". Вот ввели его - да, раньше необходимости. А нам рассказывают про вторую волну - в тот момент, когда первая еще только накатывает. Карантин надо было вводить сейчас.
Пожалуйста, относитесь к эпидемии серьезнее - одевайте маски в закрытом помещении, следите за руками и соблюдайте социальную дистанцию. Это несложно.
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di2gard
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Додано: Вів 16 чер, 2020 21:36
di2gard написав: 0mage0 написав:
Самі носіть маски, скільки можна вже.
Вы видели статистику заболеваемости по Украине? Идет вверх почти по параболе. Не было никаких других причин сворачивать карантин - кроме протестов "патриотов". Вот ввели его - да, раньше необходимости. А нам рассказывают про вторую волну - в тот момент, когда первая еще только накатывает. Карантин надо было вводить сейчас. Пожалуйста, относитесь к эпидемии серьезнее - одевайте маски в закрытом помещении, следите за руками и соблюдайте социальную дистанцию. Это несложно - и экономика от этого не страдает.
Ага . а кто-то ответит за безумный карантин в течение 2 месяцев? или - Ой , мы ошиблись с началом карантина ! Экономика не страдает - там говорили - уничтожение экономики это хорошо , мы спасаем жизни !
вы там определитесь с методичкой
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moldashavanin
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