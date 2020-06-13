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В уряді планують посилити
відповідальність за...

В уряді планують посилити відповідальність за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 21:45

  di2gard написав:
  0mage0 написав:Самі носіть маски, скільки можна вже.
Ви бачили статистику захворюваності по Україні? Йде вгору майже по параболі. Не було ніяких інших причин згортати карантин - крім протестів "патріотів". Ось ввели його - так, раніше необхідності. А нам розповідають про другу хвилю - в той момент, коли перша ще тільки накочує. Карантин треба було вводити зараз.

Будь ласка, ставитеся до епідемії серйозніше - одягайте маски в закритому приміщенні, стежте за руками і дотримуйтесь соціальну дистанцію. Це не складно.

Бачив. І статистика у нас майже нульова у порівнянні з іншими країнами. Або статистика погана, або у нас уряд найкраще дає раду вірусу. Який варіант вірогідніший? Хай там як, маски (а тим більше саморобні, а тим більше на людях без симптомів) на розповсюдження вірусу майже не впливають. Не зрозумів, до речі, про протести та патріотів. Що за протести й що за патріоти? Карантин коли не вводи, немає різниці. Вірус з нами назавжди. Пропонуєте вічний карантин?
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 21:52

  moldashavanin написав:Ага . а кто-то ответит за безумный карантин в течение 2 месяцев? или - Ой , мы ошиблись с началом карантина ! Экономика не страдает - там говорили - уничтожение экономики это хорошо , мы спасаем жизни !
вы там определитесь с методичкой

Да, я согласен, что карантин введен несвоевременно и с перекосами - и это ИМХО одно из многих проявлений непрофессионализма правительства. Но конкретно маски и социальная дистанция экономику не уничтожают. Сам пользуюсь и призываю других - это разумно. А вам все методички мерещатся.
di2gard
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 21:53

Re: В уряді планують посилити відповідальність за...

  0mage0 написав:Карантин коли не вводи, немає різниці. Вірус з нами назавжди.

Якщо Ви думаєте, що карантин для того, щоб зупинити вірус, то Вы дуже сильно помиляєтеся. Карантин виключно для того, щоб сповільнити динаміку розповсюдження вірусу. Різницю відчуваєте ?
  0mage0 написав:Пропонуєте вічний карантин?

Погугліть, що такє "колективний імунітет".
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 22:06

  LutsMan написав:
  0mage0 написав:Карантин коли не вводи, немає різниці. Вірус з нами назавжди.

Якщо Ви думаєте, що карантин для того, щоб зупинити вірус, то Вы дуже сильно помиляєтеся. Карантин виключно для того, щоб сповільнити динаміку розповсюдження вірусу. Різницю відчуваєте ?
  0mage0 написав:Пропонуєте вічний карантин?

Погугліть, що такє "колективний імунітет".


неа . нам говорили - Чтобы уменьшить нагрузку на больницы .
И- Да ! Все дискуссий подразумевали - После карантина вирус исчезнет !
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 22:07

  di2gard написав:
  moldashavanin написав:Ага . а кто-то ответит за безумный карантин в течение 2 месяцев? или - Ой , мы ошиблись с началом карантина ! Экономика не страдает - там говорили - уничтожение экономики это хорошо , мы спасаем жизни !
вы там определитесь с методичкой

Да, я согласен, что карантин введен несвоевременно и с перекосами - и это ИМХО одно из многих проявлений непрофессионализма правительства. Но конкретно маски и социальная дистанция экономику не уничтожают. Сам пользуюсь и призываю других - это разумно. А вам все методички мерещатся.


После боя кулаками не машут . нету доверия к этим безумным чиновникам .
пускай отвечают за свои безумные карантинные меры .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 22:36

  LutsMan написав:
  0mage0 написав:Карантин коли не вводи, немає різниці. Вірус з нами назавжди.

Якщо Ви думаєте, що карантин для того, щоб зупинити вірус, то Вы дуже сильно помиляєтеся. Карантин виключно для того, щоб сповільнити динаміку розповсюдження вірусу. Різницю відчуваєте ?

Я знаю теорію, але сидіти й чекати довгі роки з порожніми лікарнями не вийде. Економіка зазнає повного краху і не буде чим платити лікарям. Можливо частину зекономлених на невведенні карантину коштів можна було спрямувати на збільшення кількості місць у лікарнях? Та й ефективність карантину під сумнівом. В деяких країнах немає суворого карантину і нічого, статистика не гірше, ніж у інших.
  LutsMan написав:
  0mage0 написав:Пропонуєте вічний карантин?

Погугліть, що такє "колективний імунітет".

Я знаю, що таке колективний імунітет. До слова, ті, хто перехворів, можуть отримувати "імунітет" на досить короткий час, як із грипом. Тож колективного імунітету, який радикально зупинить захворюваність можемо і не дочекатися. Це перше. Друге, з такою статистикою, як у нас колективного імунітету будемо чекати роками. Якщо це правильна статистика. Варіант другий — статистика не враховує більшості інфікованих, тоді виходить ми отримаємо колективний імунітет вже скоро. Але це означає, що карантин був до сраки. В будь-якому разі карантин нічого не дає.
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