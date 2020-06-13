В уряді планують посилити відповідальність за...

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0mage0 написав:Самі носіть маски, скільки можна вже.
Ви бачили статистику захворюваності по Україні? Йде вгору майже по параболі. Не було ніяких інших причин згортати карантин - крім протестів "патріотів". Ось ввели його - так, раніше необхідності. А нам розповідають про другу хвилю - в той момент, коли перша ще тільки накочує. Карантин треба було вводити зараз.
Будь ласка, ставитеся до епідемії серйозніше - одягайте маски в закритому приміщенні, стежте за руками і дотримуйтесь соціальну дистанцію. Це не складно.
Бачив. І статистика у нас майже нульова у порівнянні з іншими країнами. Або статистика погана, або у нас уряд найкраще дає раду вірусу. Який варіант вірогідніший? Хай там як, маски (а тим більше саморобні, а тим більше на людях без симптомів) на розповсюдження вірусу майже не впливають. Не зрозумів, до речі, про протести та патріотів. Що за протести й що за патріоти? Карантин коли не вводи, немає різниці. Вірус з нами назавжди. Пропонуєте вічний карантин?
moldashavanin написав:Ага . а кто-то ответит за безумный карантин в течение 2 месяцев? или - Ой , мы ошиблись с началом карантина ! Экономика не страдает - там говорили - уничтожение экономики это хорошо , мы спасаем жизни ! вы там определитесь с методичкой
Да, я согласен, что карантин введен несвоевременно и с перекосами - и это ИМХО одно из многих проявлений непрофессионализма правительства. Но конкретно маски и социальная дистанция экономику не уничтожают. Сам пользуюсь и призываю других - это разумно. А вам все методички мерещатся.
moldashavanin написав:Ага . а кто-то ответит за безумный карантин в течение 2 месяцев? или - Ой , мы ошиблись с началом карантина ! Экономика не страдает - там говорили - уничтожение экономики это хорошо , мы спасаем жизни ! вы там определитесь с методичкой
Да, я согласен, что карантин введен несвоевременно и с перекосами - и это ИМХО одно из многих проявлений непрофессионализма правительства. Но конкретно маски и социальная дистанция экономику не уничтожают. Сам пользуюсь и призываю других - это разумно. А вам все методички мерещатся.
После боя кулаками не машут . нету доверия к этим безумным чиновникам . пускай отвечают за свои безумные карантинные меры .
0mage0 написав:Карантин коли не вводи, немає різниці. Вірус з нами назавжди.
Якщо Ви думаєте, що карантин для того, щоб зупинити вірус, то Вы дуже сильно помиляєтеся. Карантин виключно для того, щоб сповільнити динаміку розповсюдження вірусу. Різницю відчуваєте ?
Я знаю теорію, але сидіти й чекати довгі роки з порожніми лікарнями не вийде. Економіка зазнає повного краху і не буде чим платити лікарям. Можливо частину зекономлених на невведенні карантину коштів можна було спрямувати на збільшення кількості місць у лікарнях? Та й ефективність карантину під сумнівом. В деяких країнах немає суворого карантину і нічого, статистика не гірше, ніж у інших.
LutsMan написав:
0mage0 написав:Пропонуєте вічний карантин?
Погугліть, що такє "колективний імунітет".
Я знаю, що таке колективний імунітет. До слова, ті, хто перехворів, можуть отримувати "імунітет" на досить короткий час, як із грипом. Тож колективного імунітету, який радикально зупинить захворюваність можемо і не дочекатися. Це перше. Друге, з такою статистикою, як у нас колективного імунітету будемо чекати роками. Якщо це правильна статистика. Варіант другий — статистика не враховує більшості інфікованих, тоді виходить ми отримаємо колективний імунітет вже скоро. Але це означає, що карантин був до сраки. В будь-якому разі карантин нічого не дає.
di2gard А еще этот карантин построен на лжи, типа "не ходите в парки" шоб боялись или сам термин "социальная дистанция" лживый. "Социальная" это между министром и таксистом, а между людьми в транспорте это ФИЗИЧЕСКАЯ дистанция! Как между авто по ПДД. Вот и нет желания выполнять требования, основанные на лжи.
Scotch написав:Кстати,гораздо важнее масок протирать например поручни в транспорте.Это никто не делает.Показуха во всём.
Не важнее. Поручней можно не касаться, можно браться вперчатках, можно голыми руками, но обработать или не елозить ими потом по слизистым... А основное заражение происходит через вдыхание аэрозолей! Носитель без маски выдает аэрозоль, а здоровый без маски его потребляет!
респиратор с клапаном фильтрует выдыхаемый воздух? а маска должна быть стандарта FFP3 или достаточно вдвое сложенного бинта продаваемого за неадекватные деньги для отмазки от штрафа?
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Маски нужны в первую очередь для суперраспостронитлей - то есть всех тех кто контактирует с большим количеством людей. В крупных городах, все кто заходит в метро - суперраспостронитель. Носить маски в людных местах - обязательно.
Поручни, ручки мыть - обязательно
Карантин нужен чтобы сдержать количество зараженных, до появления вакцины. Наша система здравоохранения не в состоянии полностью искоренить вирус. Чтобы смогла, нужна реформа, реформы не будет.
Рекомендации медиков стоит исполнять.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...