В уряді планують посилити відповідальність за...

Додано: Сер 17 чер, 2020 08:50

Карантин был введен вовремя.



Маски нужны в первую очередь для суперраспостронитлей - то есть всех тех кто контактирует с большим количеством людей.

В крупных городах, все кто заходит в метро - суперраспостронитель.

Носить маски в людных местах - обязательно.



Поручни, ручки мыть - обязательно



Карантин нужен чтобы сдержать количество зараженных, до появления вакцины.

Наша система здравоохранения не в состоянии полностью искоренить вирус.

Чтобы смогла, нужна реформа, реформы не будет.



Рекомендации медиков стоит исполнять.

Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...