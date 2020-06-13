В уряді планують посилити відповідальність за...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 17 чер, 2020 10:52
Дело не в масках и не в вирусе, а в правителях. Если что нужно - просто попросите - люди у нас понятливые и исполнительные, даже Майдан делают лехко. Как только правители начинают не просить, а типа приказывать/наказывать, тут власть сама и убегает в страхе.
Додано: Сер 17 чер, 2020 11:01
Хорошая шутка. -- сколько сюжетов новостных было вида "ой, а я маску забыла", "ой, а я знаю, но мне лень". -- народ всегда типа самый умный и всегда пытается делать не как нужно, а как проще.
Додано: Сер 17 чер, 2020 11:09
_hunter Народ у нас всегда мудрее правителей - не исполняет глупостные приказы власти. Это прекрасно. Благодаря мудрости народа мы прекрасно жили при всех оккупационных правительствах. И эти "правители" убегут.
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