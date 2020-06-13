RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В уряді планують посилити
відповідальність за...

В уряді планують посилити відповідальність за...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 10:52

Дело не в масках и не в вирусе, а в правителях. Если что нужно - просто попросите - люди у нас понятливые и исполнительные, даже Майдан делают лехко. Как только правители начинают не просить, а типа приказывать/наказывать, тут власть сама и убегает в страхе.
svk_neo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24
З нами з: 09.03.20
Подякував: 4 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 11:01

  svk_neo написав:Дело не в масках и не в вирусе, а в правителях. Если что нужно - просто попросите - люди у нас понятливые и исполнительные, даже Майдан делают лехко. Как только правители начинают не просить, а типа приказывать/наказывать, тут власть сама и убегает в страхе.

Хорошая шутка. -- сколько сюжетов новостных было вида "ой, а я маску забыла", "ой, а я знаю, но мне лень". -- народ всегда типа самый умный и всегда пытается делать не как нужно, а как проще.
_hunter
 
Повідомлень: 2395
З нами з: 22.03.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 11:09

_hunter Народ у нас всегда мудрее правителей - не исполняет глупостные приказы власти. Это прекрасно. Благодаря мудрости народа мы прекрасно жили при всех оккупационных правительствах. И эти "правители" убегут.
svk_neo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24
З нами з: 09.03.20
Подякував: 4 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В уряді планують розвивати ринок праці
R2 » Вів 16 чер, 2020 17:52
6 438
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 чер, 2020 11:10
Sonya
В уряді назвали умову зростання економіки в четвертому...
R2 » Сер 17 чер, 2020 08:05
1 100
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 чер, 2020 08:05
ztbbig
Які хрущовки планують знести першими (список вулиць)
R2 » Суб 13 чер, 2020 00:31
3 987
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 чер, 2020 00:40
Scotch

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (86839)
17.06.2020 12:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.